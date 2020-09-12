شكرا لبحثكم عن خبر واشنطن تدين هجمات الحوثيين على السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الخميس، الهجوم الذي شنته جماعة الحوثيين، على السعودية مؤخراً، ودعت إلى تمديد حظر السلاح الإيراني لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.

Advertisements

وقال السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد، في بيان، "تدين الولايات المتّحدة بشدة الهجوم الأخير الذي شنه الحوثيون، ومحاولاتهم لاستهداف المدنيين السعوديين."

ودعا أبو زيد المجتمع الدولي مجدداً إلى تمديد حظر السلاح الإيراني لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين ووقف هذه الهجمات البشعة التي يشنها الحوثيون على الشعب اليمني وجيران اليمن، حد قوله.



وأكد دعم بلاده للعملية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وحث الأطراف على التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني.

وكثفت جماعة الحوثيين هذا الأسبوع هجماتها على الأراضي السعودية، مستخدمة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية.