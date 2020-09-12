شكرا لبحثكم عن خبر عقوبتها سجن ودية وليس الإعدام.. تحذير هام بشأن قضية ”عبدالله الأغبري” واعترافات القتلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر محامٍ يمني، من التلاعب بقضية القتل الوحشي للمغدور به "عبدالله الأغبري"، وذلك بعد مشاهدة اعترافات الجناة مرتكبي الجريمة.

وقال المحامي علي مكرشب، إنه شاهد الاعترافات المصورة للمتهمين في قضية مقتل المجني عليه عبدالله الاغبري التي نشرتها اعلام سلطة صنعاء، مضيفا: "بصفتي محامٍ أوضح أن أقوال المتهمين بتلك العبارات والمضمون تنبئ عن تلاعب بالقضية ونية في تكييفها واقعة ( ضرب مفضي الى الموت) وليس واقعة (قتل عمد وظروف مشددة)، الاولى عقوبتها سجن ودية والثانية عقوبتها اعدام قصاصا وتعزيرا".

وتابع المحامي في منشور له على الفيسبوك قائلا: "التلاعب يتعلق بالقصد الجنائي، المتهمين قصدوا ايذاء المجني عليه بالضرب والتعذيب، وليس ازهاق روحه وان ازهاق روح المجني عليه لم تكن نتيجة متوقعة او مرغوبة من قبل المتهمين! هذا تلاعب واضح".

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وفي وقت سابق، نشر الإعلام الأمني بصنعاء، مشاهد لاعترافات قتلة عبدالله الاغبري.

وأقر الجناه، بتعذيب وقتل "الأغبري" بعد الاعتداء عليه ضرباً وتعذيباً باستخدام أسلاك الكهرباء حتى فارق الحياة، دون الإشاره إلى دوافع الجريمة وأسبابها.

وهزّت جريمة قتل الأغبري الرأي العام في اليمن، بعد أن وثقت كاميرا مراقبة تفاصيل تعذيبه لساعات حتى الموت.