شكرا لبحثكم عن خبر ”عرائس يمنيات” ينشرن صور زفافهن وهن بكامل زينتهن! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت عشرات العرائس اليمنيات، الجدل وعلى نطاق واسع، في الآونة الاخيرة، بقيامهن بنشر صور حفلات زفافهن وهن بكامل زينتهن.

وأقدمت فتيات يمنيات خلال الفترة القليلة الماضية، على تصوير أنفسهن خلال أعراسهن من رقابهن حتى أخمص أقدامهن وهن بكامل زينتهن، في سلوك يظهر حالة الكبت التي تسببت بها مليشيا الحوثي لطالبات الجامعات والمدارس؛ ما يؤكد الحاجة الى وقفة جادة من قبل الاسر وعلى وجه الخصوص أولياء الامور؛ وفقا لإفادة مختص بعلم النفس التربوي لـ"المشهد اليمني".

وكانت عشرات العرائس قمن خلال الاشهر الماضية، بمشاركة حفلات زفافهن على الفيسبوك والتويتر والوتس اب والانستغرام، في فعل أثار ردود فعل واسعة ورافضة، اعتبرته سلوك مرضي وغير سوي.

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