شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020 الخليج 365 - المكـلا رصد مراسل " الیمن العربي "، اليوم، أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت كبرى محافظات البلاد، للكیلو الواحد ویتفاوت سعرها مع متوسط قیمتها فیما یلي:

- الطماطم = 500 رالل - البطاطس = 400 رالل - الموز = 400 رال0 - التفاح المحلي = 500 رالس - التفاح الخارجي = 1500 رالس - الباذنجان = 200 ریالا - الكوسة = 400 رالل Advertisements - البصل = 250 رال0 - الجزر = 600 رال0 - الخیار = 600 رال0 - اللیمون = 1500 رال0 - لحوم الأغنام = 5000رال0 - لحوم الابل = 5000 رال0 - لحوم الأبقار = 4500 رالر - سمك الثمد = 1500رال0 - سمك القرش "اللحم" = 1800 - 2000 ريالا

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