- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميليشيا الحوثي تمنع التداول بالعملة الجديدة في تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميليشيا الحوثي تمنع التداول بالعملة الجديدة في تعز
السبت 12 سبتمبر 2020
الخليج 365
منعت ميليشيات الحوثي، تداول العملة اليمنية في طبعتها الجديدة بمناطق سيطرتها شرق مدينة تعز وسط البلاد.
وذكرت وكالة (سبأ)، أن سليم المغلس المعين من قبل الحوثيين محافظاً لتعز، وجه بالتعميم للتجار والمولات بعدم التعامل بالعملة الجديدة.
واعتبرت الجماعة، هذا الإجراء يأتي “للحد من تأثيرها العملة الجديدة على الاقتصاد والعملة الوطنية” في مناطق سيطرتهم على حد زعمهم.
وقالت إنها ستصدر “تعميماً على التجار والمستوردين والمكاتب الإيرادية (التابعة لها) بإخراج ما لديهم من عملة جديدة إلى خارج المحافظة خلال مدة محددة".
ويقول خبراء اقتصاد إن، ارتفاع الأسعار وعمولة الحوالات، يرجع إلى قرار منع ميليشيا الحوثي التداول بالعملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن.
كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيا الحوثي تمنع التداول بالعملة الجديدة في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.