شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهدو أجمل زوجة سعودية اقتحمت برنامج المسامح كريم على قناة MBC وجعلت "جورج قرداحي" والجمهور في حالة ذهول ..«فيديو» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت قناة برنامج المسامح كريم على اليوتيوب إحدى حلقات البرنامج الذي يقدمه المذيع الشهير جورج قرداحي .

الحلقة التي رصدها موقع "صوت المغتربين" حملت عنوان : "اجمل زوجة سعودية جعلت جورج قرداحي والجمهوري في حالة ذهول في اروع حلقات المسامح كريم .

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واستضاف جورج قرداحي في الحلقة فتاة سعودية تدعى فاطمة ، حضرت من اجل ايصال رسالة شكر لزوجها الذي ساعدها ووقف بجانبها في مسيرتها التعليمية والعملية .

ويهتم برنامج المسامح كريم بمعالجة القضايا والخلافات بين الاقرباء والاصدقاء ، لكن حلقة الفتاة السعودية فاطمة كانت مختلفة تمام ، حيث كان محورها "رسالة شكر" ، على عكس بقية حلقات البرنامج التي تتضمن قضايا وخلافات .