شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد صورها العارية : مقدمة برنامج "رامز مجنون رسمي" على قناة MBC تصدم المتابعين بفضيحة جديدة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تثير الممثلة والمذيعة اليمنية أروى، الجدل بإطلالاتها المتكررة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعلها تتعرض للانتقادات من جانب متابعيها.

وخرجت أروى عن صمتها لترد على منتقديها عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام”، من خلال نشر مجموعة فيديوهات وجهت فيها رسالة إلى مهاجمهيا بسبب ملابسها الجريئة.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• حورية الأرض تظهر على قناة MBC ..فتاة عراقية شاركت في برنامج ذا فويس وأذهلت الجميع بجمالها الشديد فحدث على المسرح مالم يكن بالحسبان ..شاهد الفيديو

• فضيحة صادمة لفتاة سعودية مع الفنان محمد رمضان .. عشقته في زيارته الاخيرة للسعودية واستخدمت حيلة ماكرة للوصول اليه وتحقيق حلمها بين احضانه ..شاهد

• تسريب صور ساخنة ووضعيات جنسية فاضحة للفنانة هيفاء وهبي وهي عارية بين احضان هذا الفنان الشهير ..شاهد

• شاهدو أجمل زوجة سعودية اقتحمت برنامج المسامح كريم على قناة MBC وجعلت "جورج قرداحي" والجمهور في حالة ذهول ..«فيديو»

• بعد صورها العارية : مقدمة برنامج "رامز مجنون رسمي" على قناة MBC تصدم المتابعين بفضيحة جديدة ..شاهد

Advertisements

• نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة "كندة حنا" تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتنشر صورة فاضحة كشفت المستور من جسدها ..شاهد

• موظفة كويتية تتجاوز المحظور مع زميلتها السورية في مقر عملهم .. صور

• السعودية : قرار جديد حول تفتيش الزوج لجوال زوجته

• الفنان محمد رمضان يفاجئ الجميع من داخل طائرته الخاصة .. لن تصدقو الثراء والنعيم الذي يعيش فيه .. والمفاجأة من هي الفتاة الجميلة التي ظهرت بجوارة في الطائرة واين وضعت يدها لاثارته ..شاهدو الفيديو

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

وقالت أروى إنها عندما تنشر أي صورة جديدة تأتيها تعليقات على ملابسها، لافتة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لهذا الأمر، إذ سبق وتعرضت لهجوم كبير لظهورها ترتدي “شورت”.

لكنها أكدت أنها عندما تنشر صورة لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على طبيعتها بملابسها العادية، قائلة “أعلنت لكم أني مثل ما بلبس في حياتي، لا اصطنع الأمور أو أتحشم قدام الكاميرا”.

وطلبت في رسالة موجهة إلى من ينزعج من هذه الصور ألا يتابعها، قائلة: “هذا أمر بسيط، لأنني من البداية لم أطلب متابعته”.

وأشار إلى أنها لا تتدخل في أشياء لا علاقة لها بها لكنها تجد الجمهور يتدخل ويكتب تعليقات غريبة.