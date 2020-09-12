شكرا لمتابعة خبر عن مهدي المشاط يثلج صدور كل ابناء اليمن في الداخل ويحدد عقوبة مخيفة ومرعبة لقتلة الاغبري ..لن تصدق ما هو العقاب الذي اعلنه المشاط حق العصابة الاجرامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مهدي المشاط يثلج صدور كل ابناء اليمن في الداخل ويحدد عقوبة مخيفة ومرعبة لقتلة الاغبري ..لن تصدق ما هو العقاب الذي اعلنه المشاط حق العصابة الاجرامية

2020/09/12 الساعة 05:44 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهدي المشاط يثلج صدور كل ابناء اليمن في الداخل ويحدد عقوبة مخيفة ومرعبة لقتلة الاغبري ..لن تصدق ما هو العقاب الذي اعلنه المشاط حق العصابة الاجرامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.