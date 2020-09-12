شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. موظف يمني يحرق ثيابه احتجاجا على انقطاع راتبه والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم موظف حكومي يمني بمدينة تعز على إحراق ثيابه في الشارع، احتجاجا على انقطاع راتبه وزملائه لأكثر من عام وثمانية أشهر على التوالي.
وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لموظف في المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بمحافظة تعز، وهو يحرق ثيابه، ويصرخ احتجاجا على عدم صرف راتبه وزملائه وسط ارتفاع الأسعار، مطالبا بالتدخل السريع وإغاثة الموظفين من الجوع.
جدير بالذكر أن حوالي مليون موظف يمني، بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، انقطعت مرتباتهم منذ قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بنقل البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن، في سبتمبر 2016.
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