شكرا لبحثكم عن خبر قبيله ”المغلس” الذي ينتمي لها أحد المشاركين في جريمة مقتل ”الأغبري” تصدر بيانا هاما والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دانت قبيله "المغلس" الجريمة المروعة التي تعرض لها "عبدالله الأغبري" وشارك في الجريمة أحد أبناء القبيلع. معتبرة أن هذا العمل الاجرامي الشنيع يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف واخلاقنا وأعرافنا القبليه والاجتماعيه.

وأكدت في بيان لها، على ضرورة نيل المجرمين للجزاء العادل باسرع وقت ممكن، مؤكدة دعمها ووقوفها مع الجهات القضائيه والأمنيه في سبيل الوصول للحقيقه وتنفيذ الجزاء العادل على كل من شارك بهذه الجريمه.

وكان أحد ابناء القبيله المدعو منيف قايد عبدالله علي المغلس -25 عاما- من محافظة تعز، قد شارك في جريمة مقتل عبدالله الأغبري بالإضافة إلى اربعة آخرين.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من قبيله آل المغلس

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يقول الله سبحانه وتعالى (كل نفس بما كسبت رهينه)

ويقول أيضا (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) صدق الله العظيم.

لقد تابعت قبيله "المغلس" الجريمه الشنعاء التي هزت وجدان المجتمع اليمني وكان ضحيتها الشهيد عبدالله الأغبري رحمه الله واسكنه فسيح جناته..

وانطلاقا من مبادئنا واخلاقنا الدينيه فان كافة ابناء قبيله المغلس في كل مناطق اليمن ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذا العمل الاجرامي الشنيع الذي يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف واخلاقنا وأعرافنا القبليه والاجتماعيه. .

ونؤكد على ضرورة نيل المجرمين للجزاء العادل باسرع وقت ممكن.

كما نؤكد على دعمنا ووقوفنا مع الجهات القضائيه والأمنيه في سبيل الوصول للحقيقه وتنفيذ الجزاء العادل على كل من شارك بهذه الجريمه..

مع خالص عزائنا ومواساتنا لأسرة الشهيد عبدالله الاغبري ..ووقوفنا إلى جانبهم حتى ينال المجرمون جزائهم.

سائلين المولى أن يتغمد الشهيد عبدالله بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

والله ولي التوفيق...

صادر عن قبيله ال المغلس

الجمعه ..الموافق 11-سبتمبر-2020

أ/ذي يزن المغلس