شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة الشرعية تعلن موقفها من اتفاق البحرين للتطبيع مع إسرائيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية، مساء اليوم الجمعة، رفضها للاتفاق المعلن بين البحرين وإسرائيل لتطبيع العلاقات، وذلك بعد أيام من رفضها للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي، في بيان مقتضب على حساب الوزارة بموقع تويتر: "سنظل في الجمهورية اليمنية دائما إلى جانب اشقائنا في دولة فلسطين حتى نيل حقوقهم غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

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وأكد الحضرمي أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف؛ ولا تطبيع إلا بإعادة الحقوق لأهلها وفقا لمبادرة السلام العربية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والبحرين، في مكالمة هاتفية بين الرئيس الامريكي دونالد ترمب وملك البحرين، حمد بن عيسى ال خليفة، ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وذكر في بيان له، أن ترمب وملك البحرين ونتنياهو اتفقوا على إرساء علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والبحرين، وفتح سفارات.