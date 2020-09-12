أبطال الجيش اليمني يفعلون ”الريوس” لـ”حنشان الظمأ” بالجوف ومارب في تحول جديد لـ”المعركة الحاسمة”

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يزيد بن سلمان - شبوة - يواصل أبطال الجيش اليمني المسنودين بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف العربي، انتصاراتهم، بمحافظتي الجوف ومارب، بعد تفعيل "الريوس" لعناصر مليشيا الحوثي الذين يزعمون أنهم "حنشان الظمأ".

وقالت مصادر ميدانية لـ"المشهد اليمني"، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش اليمني وقبائل عبيدة نفذوا عملية نوعية، شرقي محافظة الجوف، تمكنوا خلالها من السيطرة على مركز القيادة و الاتصالات العسكرية للمليشيا الحوثية بجبهة النضود وإحراق طقمين، وقتل أربعة حوثيين وأسر خمسة آخرين.

واشارت المصادر الى انهيار المليشيا وتراجع جحافلها الى الخلف في الصحاري، أمام شجاعة الجيش والقبائل.

‏ونوهت المصادر بأن مديرية ماهليه، بمحافظة مارب، تشهد معارك متواصلة بجميع أنواع الاسلحة بين أبطال الجيش والمقاومة من جهة والمليشيا الحوثية من جهة أخرى، وسط انهيار شبه كلي لعناصر المليشيا.

وذكرت المصادر بتمكن الجيش من إسقاط طائرة مسيرة حوثية في الجدعان.

وتدور معارك طاحنة في صحاري المحافظتين، جديدها تحول الجيش والقبائل من استراتيجية الدفاع الى الهجوم، والذي تكلل بتحرير مساحات جديدة خلال الايام الماضية.

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