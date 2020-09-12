شكرا لبحثكم عن خبر مسيرات غضب في صنعاء ومدن يمنية تطالب بالقصاص الفوري من قتلة ”الأغبري” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تشهد صنعاء، غدا السبت، مسيرة غضب مليونية، للمطالبة بالقصاص الفوري من قتلة الشاب عبدالله الأغبري، في ثاني مسيرة تضامنية.

وذكر المنظمون لـ"المشهد اليمني"، أن المسيرة الغاضبة، ستبدأ بوقفة احتجاجية تضامنية، أمام كلية الإعلام وحتى بوابة جامعة صنعاء وصولا الى ميدان السبعين.

واشاروا الى أن المسيرات والوقفات ستطالب بالقصاص العاجل والفوري من قتلة الشاب المغدور به الاغبري.

واليوم الجمعة، خرجت مسيرة غضب بمحافظة إب تُنديدا بمقتل الأغبري، ومطالبة بالقصاص من السفاحين مرتكبي الجريمة الذين قاموا بتعذيبه لمدة 6 ساعات متواصلة.

وكان حقوقيون دعوا، إلى تنظيم مسيرة شعبية للتنديد بجريمة قتل الشاب الأغبري بصنعاء.

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حيث كان التجمع في شارع تعز بعد صلاة الجمعة، تمهيداً للانطلاق في مسيرة احتجاجية جابت أنحاء مدينة إب.

وفي حيفان بمحافظة تعز، خرجت مسيرة غضب منددة بجريمة مقتل الأغبري، ومطالبة بالقصاص من مرتكبي الجريمة.

وأمس الخميس، شهدت العاصمة صنعاء، أول مسيرة للمطالبة بالقصاص العاجل من قتلة الشاب الاغبري، وكشف ملابسات الجريمة.

وانتشرت دعوات القصاص للشاب عبدالله الأغبري، في المحافظة، وجميع محافظات اليمن، و اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعدة هاشتاجات تطالب بالقصاص الفوري من المجرمين وكشف ما وراء الجريمة، عقب أسبوعين من اغتياله بطريقة بشعة.

وكشف مقطع مصور، تناوب خمسة متهمين على تعذيب الضحية بأساليب وحشية في محل لبيع الهواتف، لمدة ست ساعات حتى فارق الحياة، قبل أن يلجأوا إلى قطع شرايينه للإيهام بانتحاره.

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