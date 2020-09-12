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يزيد بن سلمان - شبوة - شاهد.. ”ستيني” يمني يعود من الموت في قصة أغرب من الخيال!
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، بعودة "ستيني" يمني من الموت بعد العثور عليه متشرداً في أحد الشوارع بمدينة تركية.
وذكرت قناة المهرية الفضائية، في قصة اليمني الذي عاد من الموت بعد العثور عليه متشرداً في شوارع مدينة اسطنبول التركية.
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