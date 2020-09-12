شكرا لبحثكم عن خبر حالة وفاة وصفر شفاء ... مستجدات كورونا في اليمن اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن الجمعة عن تسجيل (4) حالات إصابة جديدة.

وبحسب اللجنة فقد سجلت الحالات الجديدة كالتالي:

(2) عدن

(1) حضرموت

(1) الضالع كما أعلنت عن تسجيل حالتي وفاة من حضرموت ولم تسجل أي حالة شفاء لليوم ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2007) منها (582) وفاة و(1211) تعافي.

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