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شكرا لبحثكم عن خبر وزير سابق بحكومة الحوثيين يتوعد بغزو الحوثيين لحضرموت خلال الأيام القادمة! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توعد وزير السياحة السابق في حكومة صنعاء (أنصار الله) ناصر باقزقوز بغزو الحوثيين لحضرموت خلال أيام.
وجاء ذلك من خلال تعليق له على الفيس بوك على منشور احدهم، وقال فيها ” يابوصالح لاتظلم الحوثيين لأنهم في ميادين الشرف يقاتلون اسياد البحسني وبعد أقل من شهر باتجدهم في المكلا وبايسحبون السرق والخونة وعبيد الاماراتي والسعودي “ بحسب وصفه .
واثارت تصريحات باقزقوز هجوما حادا ضده من قبل ابناء حضرموت واصفينه بالعبد الذليل لمليشيات الحوثي .
يذكر ان ناصر باقزقوزيعد من الحضارم القلائل المؤيدين لمليشيات الحوثي وكان قيادي في الحراك الجنوبي وتعرض للتهميش والإقامة الجبرية من قبل المليشيات الحوثية .
و كان باقزقوز قد غادر مدينة المكلا منذ اواخرالعام 2014م بعد سيطرة تنظيم القاعدة على مدن ساحل حضرموت متجها إلى محافظة المهرة في محاولة للخروج عبر سلطنة عمان لأحد الدول العربية لكن جميع محاولاته كانت قد باءت بالفشل ولم يتحصل على اي تأشيرة بعد تخلي الجميع عنه، ليتلقى بعدها عرضا من حكومة صنعاء بالإقامة فيها وترتيب وضعه السياسي حتى وصل ضمن فريق الحوار للمليشيات وبعدها وزيرا للسياحة.
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