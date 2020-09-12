شكرا لبحثكم عن خبر أنباء عن جريمة قتل جديدة تهز صنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت أنباء محلية، الجمعة، عن جريمة قتل جديدة هزت صنعاء، بالقرب من جامعة الايمان.

وذكرت الانباء بأن عصابة قتل وسرقة، أقدمت على قتل الشاب سعيد الاكحلي، نجل الدكتور عبدالولي سعيد الاكحلي وهو بداخل سيارته في حي جامعة الايمان.

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ونوهت الانباء بأن الشاب الاكحلي كان يعمل في تسويق وتوزيع الادوية والمستلزمات الطبية.

وكان أربعة مسلحين قاموا مساء أمس الخميس، بقتل مواطناً "طعنا" بشارع القيادة وسط العاصمة صنعاء ونهبوا سيارته، أمام أعين المواطنين، بالقرب من مكان مسرح جريمة الشاب عبدالله الاغبري، الذي قتلته عصابة أواخر اغسطس الماضي.

وتشهد العاصمة صنعاء انفلات أمني وأعمال قتل ونهب تتسع يوما بعد يوم مع استمرار الحرب الناتجة عن انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من ايران.