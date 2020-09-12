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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. سقوط قذيفتي مدفعية بمديرية المسراخ في تعز السبت 12 سبتمبر 2020 الخليج 365 سقطت، مساء أمس الجمعة، قذيفتان على إحدى المناطق السكنية في مديرية المسراخ بمحافظة تعز.

Advertisements وأكدت مصادر أن القذيفتين سقطتا بجوار منزل لشخص يدعى نجيب الكاتب. ورجحت المصادر تورط ميليشيات الحوثي في هذا القصف، نافية وقوع أي إصابات.

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