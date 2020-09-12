شكرا لمتابعة خبر عن بعد فيديو اعترافات القتلة.. تحذير عاجل بشأن قضية المغدور به ”عبدالله الأغبري” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد فيديو اعترافات القتلة.. تحذير عاجل بشأن قضية المغدور به ”عبدالله الأغبري”

حذر محامٍ يمني، من التلاعب بقضية القتل الوحشي للمغدور به “عبدالله الأغبري”، وذلك بعد مشاهدة اعترافات الجناة مرتكبي الجريمة.

وقال المحامي علي مكرشب، إنه شاهد الاعترافات المصورة للمتهمين في قضية مقتل المجني عليه عبدالله الاغبري التي نشرتها اعلام سلطة صنعاء، مضيفا: “بصفتي محامٍ أوضح أن أقوال المتهمين بتلك العبارات والمضمون تنبئ عن تلاعب بالقضية ونية في تكييفها واقعة ( ضرب مفضي الى الموت) وليس واقعة (قتل عمد وظروف مشددة)، الاولى عقوبتها سجن ودية والثانية عقوبتها اعدام قصاصا وتعزيرا”.

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

حقيقة المقطع الصوتي للمغدور به ” الاغبري” وهو يقرأ القرآن بصوت شجي..فيديو

تناول هذا المشروب الطبيعي على الريق واضف اليه الزنجبيل وسييجعلك نشيط طوال يومك ويخلص جسمك من السموم

قبل ان تدهن جسدك بالفازلين أضف ملعقة كبيرة من الملح وشاهد النتائج المذهلة

نقص هذا الفيتامين يسبب 5 امراض خطيرة ..تعرف كيف تحصل عليه

حبة واحدة من ‘‘الثوم’’ تقضي على هذا المرض الخطير والفتاك (طريقة الاستعمال)

تناول هذا المشروب على الريق او حتى قبل النوم لأنه يحسن الذاكرة ويكافح الشيخوخة ويقضي على مرض يعاني منه الرجل والمرأة

القبض على أفعى الكوبرا يعاشر 2 من الإناث في وقت واحد بسبب هذه الزيادة التي منحها الله له وليست موجودة في أي كائن على وجه الأرض..شاهد (فيديو)

مذيع قناة الجزيرة الشهير "فيصل القاسم" يكشف معلومة جديدة عن ‘‘صدام حسين’’.. ويؤكد احتلال 4 دول عربية وسحق أقوى جيش في المنطقة

الملك سلمان يصدر أمر ملكي عاجل بشأن أعضاء النيابة العامة

عبد الباري عطوان يكشف هذا السر الذي اثار مخاوف المطبعين مع اسرائيل



علاج مجاني من الطبيعة للسكر ووداعاً للادوية

امرأة تعيش بقفص كالحيوانات منذ ربع قرن شاهد كيف اصبحت ولماذا قرر الاهالي وضعها بالقفص

Advertisements

صحيفة اسرائيلية: هذا الحاكم العربي رفض عروض خيالية للتطبيع مع اسرائيل

تفاصيل واعترافات هامة بالصوت والصورة في مقتل الشاب الأغبري وتصريحات جديدة لأشقائه وقبيلة الجناة

سيول جارفة تجتاح محافظات عديدة في هذه الأثناء.. والدفاع المدني يعلن حالة الطوارئ القصوى ويصدر تحذير عاجل للمواطنين

وزير الاوقاف في هذه الدولة العربية يعتذر عن افتتاح مسجد ويكشف سبب رفضه

القبض على مواطنة يمنية حاولت تهريب كمية كبيرة من القات

خليجية تعذب خادمتها بطريقة مروعة حتى الموت

الارصاد يحذر أبناء هذه المحافظات من امطار غزيرة وسيول جارفة

بيان من الجيش الكويتي بشأن اطلاق اطلاق صاروخ عراقي على الكويت

السلطات السعودية تحذر الجميع من القيام بـــ3 خطوات في كافة منافذها الحدودية

اول تعليق رسمي من الحوثيين بعد اعلان سفير المملكة وقف الهجوم الحوثي على مأرب

قوات الانتقالي تلوح بـ”الانقلاب” وإغلاق الحدود والسيطرة على المصادر الإيرادية في العاصمة المؤقتة عدن ( بيان )

الاعلام الحوثي يحدد هذه الساعة من اليوم الجمعة لمشاهدة البث الحي لاعترافات العصابة التي قتلت الأعبري

قيادي حوثي بارز يكشف حقيقة تقديم 100 مليون ريال لأسرة الاغبري للتنازل عن القضية

وتابع المحامي في منشور له على الفيسبوك قائلا: “التلاعب يتعلق بالقصد الجنائي، المتهمين قصدوا ايذاء المجني عليه بالضرب والتعذيب، وليس ازهاق روحه وان ازهاق روح المجني عليه لم تكن نتيجة متوقعة او مرغوبة من قبل المتهمين! هذا تلاعب واضح”.

وفي وقت سابق، نشر الإعلام الأمني بصنعاء، مشاهد لاعترافات قتلة عبدالله الاغبري.

وأقر الجناه، بتعذيب وقتل “الأغبري” بعد الاعتداء عليه ضرباً وتعذيباً باستخدام أسلاك الكهرباء حتى فارق الحياة، دون الإشاره إلى دوافع الجريمة وأسبابها.

وهزّت جريمة قتل الأغبري الرأي العام في اليمن، بعد أن وثقت كاميرا مراقبة تفاصيل تعذيبه لساعات حتى الموت.