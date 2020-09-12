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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء (المواقع المستهدفة)

سمع قبل قليل دوى انفجاران عنيفان هزا العاصمة صنعاء ترافق مع اصوات لتحليق طائرات التحالف .

وتشن طائرات التحالف في هذه الاثناء غارات عنيفة على مواقع صنعاء وسط تحليق منخفض للأخيرة في سماء العاصمة.

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