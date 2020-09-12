شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة تعرض مدير أمن محافظة لحج لمحاولة إغتيال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى المكتب الإعلامي لأمن محافظة لحج، الأنباء المتداولة عن تعرض مدير أمن لحج العميد صالح السيد لمحاولة إغتيال يوم الخميس.

وقال المكتب أنه لا صحة للأنباء المتداولة، في بعض الصفحات والحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن محاولة اغتيال تعرض لها العميد صالح السيد مدير أمن لحج.

وحسب المكتب فقد أكدت ادارة أمن محافظة لحج بأن لا صحة لتلك الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي، ووصفت تلك الوسائل التي تداولت الخبر بالمأجوره.

هذا وتداولت بعض المواقع الإخبارية وعدد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرض مدير أمن لحج العميد صالح السيد لمحاولة اغتيال .

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