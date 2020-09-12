شكرا لبحثكم عن خبر للتحايل على الغضب الشعبي ...مالك المحل والمتهم الرئيسي بقتل الشاب ”الأغبري”يلجأ لحيلة جديدة ومطالبات للامن بالتحرك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لجأت محلات المتهم الرئيسي بقتل الشاب عبدالله الأغبري الى حيلة جديدة للتحايل على الغضب الشعبي من مالك المحل عبدالله السباعي .

وقال ناشطون ان السباعي لديه أكثر من فرع لبيع الجولات بالعاصمة صنعاءبالإضافة إلى فرع شارع القياده وهناك فرع آخر في شارع القصر جوار مطعم السريع بجانب محلات الشايف للجوالات وهذا المحل مازال شغال حتى الآن ..!!

واكد الناشطون ان عمال محل السباعي قاموا بإنزال اللوحة الخاصة باسم المحل واستبدالها باسم اخر وتغير الفواتير باسم محل اخر ..!!

وطالب الناشطون الجهات المختصة بإتخاذ اللازم.

يذكر ان المتهم عبدالله السباعي هو المتهم الرئيسي بقتل الشاب عبدالله الاغبري في الجريمة الوحشية التي هزت الشارع اليمني وتم توثيقها من خلال الفيديوهات.