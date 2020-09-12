شكرا لبحثكم عن خبر من مسرح الجريمة.. مصادر تحسم الجدل وتكشف عن أسباب مقتل ”عبدالله الأغبري” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة ومقربة من مسرح الجريمة، عن أسباب التعذيب والقتل الوحشي الذي تعرض له المغدور "عبدالله الأغبري" في شارع القيادة بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقال عاملون وأصحاب محال في شارع القيادة بالقرب من محلات "السباعي" مسرح الجريمة، إن المغدور به كان غاية في الأخلاق والنزاهة، وأن الموضوع كما هو شائع متعلق بالدعاره.

وأضافوا، أن الأغبري كان يحاول نُصح زملائه وصاحب المحل الذي يعمل فيه بالكفّ عن أعراض الناس من خلال ابتزاز النساء بِصُورهن وأرقامهن وخصوصياتهن.

وأكدوا أن المغدور "الاغبري" بعد أن يئس منهم هدد بفضحهم وقام بحركة يبدو أنها كانت طلقة تحذير لهم، ولكنهم بدل أن يكفوا عن الدناءة التي يمارسونها قاموا بتصفيته.

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صورة جديدة وصادمة لجريمة تعذيب "عبدالله الأغبري "

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورة جديدة وصادمة لجريمة التعذيب والقتل الحوحشي للشاب عبدالله الأغبري بالعاصمة صنعاء.

وفي الصورة، ظهر مرتكبو الجريمة يتناولون وجبة العشاء ، بينما يظهر "عبدالله الأغبري " في زاوية مسرح الجريمة وهو يجلس القرفصاء ومضرج وجهه بالدماء .

وظهر مرتكبي الجريمة وهم يتناولون عشائهم في الساعة الثامنة مساءا من يوم 26 أغسطس الشهر الماضي دون ان يرف لهم جفن ، ليستأنفوا بعد ذلك عملية التعذيب التي استمرة لمدة ست ساعات انتهت بوفاة " الأغبري " .

وهزّت جريمة قتل الشاب عبدالله الأغبري الرأي العام في اليمن، بعد أن وثقت كاميرا مراقبة تفاصيل تعذيبه لساعات حتى الموت.