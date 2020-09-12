شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو : شاهد شقيق ”عبدالله الأغبري” يفند بعض الشائعات المتداولة حول قضية تعذيب ومقتل أخيه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر شقيق الشهيد عبدالله الأغبري في فيديو مصور رد فيه على بعض الاستفسارات حول قضية مقتل شقيقه على يد عصابة إجرامية في العاصمة صنعاء.

وبحسب الفيديو الذي نشره "كريم الزراعي" على صفحته بالفيسبوك قال شقيق الضحية وهيب الأغبري أن القضية أصبحت في يد النيابة العامة وتحت اشراف مباشر من النائب العام في صنعاء وأن النيابة تواصل عملها في القضية.

وأكد الأغبري أن جثمان شقيقه لا تزال في الثلاثجة نافيا اشاعات التشييع والدفن.

ونفى الأغبري استلام أسرته أي مبالغ مالية مقابل التنازل عن القضية حسب ما يروج له البعض في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد على أن الأسرة تطالب بالقصاص من القتلة قبل أي شي ولن تتنازل عن قضيتها أبدا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : شاهد شقيق ”عبدالله الأغبري” يفند بعض الشائعات المتداولة حول قضية تعذيب ومقتل أخيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.