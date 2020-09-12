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بدعم من طارق صالح ... شرطة الحديدة تبشر بمرحلة أمنية جديدة ونوعية في الساحل الغربي

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يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مدير شرطة محافظة الحديدة العميد نجيب ورق أن الساحل الغربي مقبل على مرحلة أمنية جديدة ونوعية.

وقال العميد ورق خلال حضوره صباح اليوم الخميس، طابور القائد في معسكر الأمن المركزي بمدينة الخوخة: لدينا خطة مشتركة مع قوات خفر السواحل والأمن المركزي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار على طول امتداد الساحل الغربي.

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ولفت إلى أن الأمن المركزي ، بحد ذاته، مقبل على مرحلة نوعية، مثمنا دعم وجهود قائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، وقيادة التحالف العربي.

وأشار إلى ما تحققه الأجهزة الأمنية منذ إعادة تفعيلها في المديريات المحررة، مشيدا بدور قوات الأمن المركزي واصفا إياها بالقوة الضاربة على من تسول له نفسه إثارة الفوضى وزعزعة أمن واستقرار المواطنين.

وأضاف نحن أمن دولة ونعمل مع القوات المشتركة في سياق معركة الشعب المفتوحة لاستعادة الدولة من قبضة المليشيا الحوثية التابعة لإيران، ولن نسمح بالفوضى في المديريات والمناطق المحررة تحت أي شعار كان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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