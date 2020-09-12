شمال الضالع.. القوات الجنوبية تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شمال الضالع.. القوات الجنوبية تكبد مليشياالحوثيخسائر فادحة
السبت 12 سبتمبر 2020
الخليج 365
كسرت القوات الجنوبية تسلل اخر للمليشيات الحوثية الإخوانية الفارسية المدعومة إيرانيا في جبهة باب غلق في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع .
وتفيد المعلومات الواردة من المصادر بأن القوات الجنوبية صدت تسلل للمليشيات التي حاولت التقدم إلا أن ابطال القوات الجنوبية تمكنوا من كسر التسلل ودحرهم .
وذكرت المعلومات أن اشتباكات قوية دارت بين الطرفين استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة .
وأكد المصدر أن القوات الجنوبية قصفت ولازالت تقصف بالأسلحة الثقيلة مواقع وتجمعات المليشيات بينما تستمر الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة .
وذكرت المعلومات بأن المليشيات تكبدت خسائر كبيرة بشرية وفي العتاد في الوقت الذي لازالت مجاميع مسلحة حوثية محاصرة في شعاب باب غلق ، حيث تفرض القوات الجنوبية حصارا مطبقا من خلال كسر تسللات المليشيات التي تحاول فك الحصار عنها .
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