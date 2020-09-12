شكرا لبحثكم عن خبر شاهد ميليشيا الحوثي تحرق سيارة مواطن في الجوف بعد انفجارها بلغم حوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تستمر ألغام الميليشيا الحوثية في حصد أرواح المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية التي دخلت إليها الميليشيا.

وأفادت مصادر محلية في محافظة الجوف بأن لغما ارضيا زرعته المليشيات الحوثية انفجر في سيارة أحد المواطنين في منطقة الصفراء بالمحافظة.

وبحسب المصادر فإن سيارة المواطن صالح عشدل انفجرت بلغم أرضي زرعته الميليشيا الحوثية في منطقة الصفراء.

وأكدت المصادر بأن الميليشيا منعت المواطن عشدل من سحب سيارته من موقع الانفجار.

وأشارت المصادر إلى الميليشيا الحوثية لم تكتف بذلك بل قامت بعد عدة أيام بإضرام النار فيها وإحراقها بشكل كامل.

وأضهرت صورا للسيارة من موقع الانفجار قبل وبعد احراقها من قبل المليشيات حيث بدت متفحمة بالكامل.

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