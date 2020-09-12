شكرا لبحثكم عن خبر فرار جماعي لمئات المصلين من عدة مساجد بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بصنعاء، الجمعة، بأن مليشيا الحوثي أجبرت مئات المصلين على الفرار الجماعي من عدة مساجد.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن المليشيا فرضت خطيب جديد من اتباعها على جامع الخير، الواقع بحي الجراف الشرقي، بمديرية شعوب، ما دفع مئات المصلين الى الخروج من الجامع، بمجرد صعود الخطيب المفروض من المليشيا المنبر، ولم يتبق غير أشخاص بعدد الاصابع.

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وأشارت المصادر الى أن المليشيا فرضت خطيب آخر قبل أسابيع على جامع الاحسان بنفس الحي والقريب من جامع الخير.

وكانت المليشيا اغلقت عدة جوامع خلال الاسابيع الماضية بحي سعوان والمدينة السكنية والحصبة والمطار وحزيز، وطردت الخطباء السابقين، وفرضت خطباء جدد من اتباعها.

وتسعى المليشيا الى استكمال سيطرتها الطائفية وفرض أجندتها الدخيلة على دين وعادات وتقاليد غالبية أبناء المجتمع اليمني.