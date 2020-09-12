شكرا لبحثكم عن خبر شاهد قيادي حوثي يدلي بتصريحات مثيرة حول قضية الاغبري ...وهذا مصير من سرب الفيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مدير مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية التابعة للحوثيين، أنه سيتم ضبط المسؤول عن نشر فيديوهات تعذيب المغدور به عبد الله الأغبري.

وقال العقيد نجيب العنسي مدير مركز الإلعام الأمني في وزارة الداخلية في مداخله هاتفية له مع قناة الساحات الفضائية، أن الفيديوهات نشرت لتغيير مجرى العدالة وليس كرد على محاولة تمييع القضية من قبل بعض النافذين، وأنهم سيضبطون من قام بنشر الفيديو.

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وكانت قضية الأغبري التي حدثت قبل قرابة الإسبوعين لم تخرج للرأي العام إلا بعد إنتشار فيديوهات لتعذيب الشاب المغدور به والتي ادت لمقتله من قبل خمسة ذئاب بشرية.

وتسببت تلك المشاهد في موجة غضب شعبية ومطالبات من سلطة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء مكان حدوث الجريمة ، لسرعة القصاص بحق المجرمين.