- 1/2
- 2/2
شكرا لبحثكم عن خبر بالصور...عملية نوعية جديدة للقوات المشتركة في الطريق الرابط بين التحيتا والخوخة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت الفِرَق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، اليوم الجمعة، من تفكيك عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في الطريق الرابط بين مديريتَي التحيتا والخوخة في الحديدة.
وقال مصدر عسكري: إن عناصر تابعة للمليشيات الحوثية تسللت إلى الطريق الرابط بين مديريتَي التحيتا والخوخة وقامت بزرع العبوة الناسفة.
وأكد المصدر أن أفراد الفِرَق الهندسية في اللواء الثاني عشر عمالقة عثروا على العبوة الناسفة المزروعة على الخط الترابي، وتمكنوا من تفكيكها وإبطالها.
يذكر أن المليشيات الحوثية تقوم بزراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات العامة والفرعية في محاوِلة إلحاق مزيد من الأضرار في صفوف المدنيين وتعريض حياتهم إلى الموت.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور...عملية نوعية جديدة للقوات المشتركة في الطريق الرابط بين التحيتا والخوخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.