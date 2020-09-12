شكرا لبحثكم عن خبر بالصور...عملية نوعية جديدة للقوات المشتركة في الطريق الرابط بين التحيتا والخوخة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت الفِرَق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، اليوم الجمعة، من تفكيك عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في الطريق الرابط بين مديريتَي التحيتا والخوخة في الحديدة.

وقال مصدر عسكري: إن عناصر تابعة للمليشيات الحوثية تسللت إلى الطريق الرابط بين مديريتَي التحيتا والخوخة وقامت بزرع العبوة الناسفة.

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وأكد المصدر أن أفراد الفِرَق الهندسية في اللواء الثاني عشر عمالقة عثروا على العبوة الناسفة المزروعة على الخط الترابي، وتمكنوا من تفكيكها وإبطالها.

يذكر أن المليشيات الحوثية تقوم بزراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات العامة والفرعية في محاوِلة إلحاق مزيد من الأضرار في صفوف المدنيين وتعريض حياتهم إلى الموت.