شكرا لبحثكم عن خبر بالوثائق ... تحويل ملف التحقيقات في قضية الأغبري إلى نيابة شرق العاصمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام مدير شرطة الصياح بتحويل ملف التحقيقات الخاص بقضية المغدور به الشاب "عبد الله الغابري"، وتقرير الأدلة الجنائية وأدوات الجريمة إلى نيابة شرق العاصمة.

وأكدت وثائق حصل عليها "المشهد اليمني" أن المقدم محمد صالح جولة مدير قسم الصياح التابع لمنطقة شعوب في أمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، بتحويل ملف التحقيقات وتقرير الأدلة الجنائية في الخامس من سبتمبر إلى نيابة شرق العاصمة لاستكمال اجرائات القضية وتحقيق العدالة.

وكان الشاب عبد الله الأغبري قد قتل بعد تعرضه للضرب المبرح لقرابة الست ساعات من قبل خمسة أفراد تم وصفهم مجتمعياً بالذئاب البشرية لشناعة ما أرتكبوه بحق الشاب عبد الله قبل أن يلقى حتفه على أيديهم إثر نزيف داخلي.

ولاقت قضية الأغبري غضب شعبي رافض لهذا السلوك ومطالب بسرعة تحقيق العدالة والقصاص للأغبري من قتلته.

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تحويل أدوات الجريمة وتقرير الأدلة الجنائية وملف التحقيقات