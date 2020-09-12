شكرا لبحثكم عن خبر السفير اليمني في الرياض يعلن عن تقديم خدمة جديدة لليمنيين في السعودية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال السفير اليمن في المملكة العربية السعودية د. شائع الزنداني، إن هناك خطة للسفارة لتقديم المساعدة والمشورة القانونية للجالية اليمنية في المملكة.
ونشر السفير تغريدة على حسابه بتويتر قال فيها إنه التقى يوم الخميس شركة متخصصة للمحاماة، وتم معها " دراسة الخطوات الاولية التي يمكن اتباعها لتقديم المساعدة والمشورة القانونية لأبناء الجالية".
وبحسب ما ذكره السفير شمل النقاش " التكاليف المترتبة" لقيام الشركة بمهمة لتقديم المساعدة والمشورة القانونية و" الالية المناسبة لتحقيق ذلك".
وقال السفير اليمني إن خدمة المساعدة والمشورة القانونية، ستغطي جميع مناطق المملكة
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