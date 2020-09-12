شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق اسرائيلي على التطبيع مع دولة البحرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، بعد شهر من اتفاق شبيه جرى التوصل إليه مع دولة الإمارات.

وقال نتنياهو في بيان نشر بالعبرية: “مواطنو إسرائيل، يسرّني أن أبلغكم بأنّه في هذا المساء، توصلنا إلى اتفاق سلام آخر مع دولة عربية أخرى، البحرين، هذا الاتفاق يضاف إلى السلام التاريخي مع دولة الإمارات العربية المتحدة”. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن اليوم الجمعة، موافقة البحرين وإسرائيل على توقيع اتفاقية سلام. واتفق كل من ترمب وملك البحرين حمد بن عيسى ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عقد معاهدة سلام بين البحرين وإسرائيل. واعتبر ترمب أن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل على توقيع اتفاقية سلام “لحظة تاريخية”. وأشار ترمب إلى أنه “ثاني اتفاق سلام بين إسرائيل ودولة عربية في أقل من 30 يوماً”، يعد توقيع اتفاق مع الإمارات الشهر الماضي.