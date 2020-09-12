طيران العدوان يشن غارات على العاصمة صنعاء (الاماكن المستهدفة) تحديث مستمر

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
يشن طيران العدو السعودي، في هذه الاثناء، غارات مكثفة على العاصمة اليمنية صنعاء وضوحيها.
وأكد شهود عيان لـ” الخليج 365 ” أن طيران العدوان شن قبل قليل غارة جوية على حديقة 21 سبتمبر شمال العاصمة واخرى على مطار صنعاء، كما شن غارات اخرى على عدد من المناطق بالمحافظة وسط تحليق مكثف لطيران العدو.
وفي وقت لاحق شن طيران العدوان عند الساعة 2:35 بعد منتصف الليل غارة ثالثة على منطقة نقم شرق العاصمة
كما شن قبل قليل غارة رابعة على محيط جبل نقم وغارة على منطقة صرف وسط تحليق مستمر.
وفي تمام الساعة 2:51 دقيقة هز إنفجارات عنيفة العاصمة صنعاء عقب استهداف طيران العدو السعودي لعدة مناطق بالقرب من الاحياء السكنية شرق صنعاء
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