شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني : يعلن السيطرة على مواقع حساسة بالجوف كانت تحت سيطرة الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات الجيش الوطني، مساء الجمعة، السيطرة على مواقع حسّاسة بمحافظة الجوف(شمالي اليمن)، كانت تحت سيطرة جماعة الحوثي .

وأكدت صحيفة الجيش الوطني، أنه تم السيطرة على مركز قيادة جماعة الحوثي وغرفة الاتصالات اللاسلكية التابعة لها في جبهة النضود بمحافظة الجوف.

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وبحسب الصحيفة، فإن قوات الجيش نفذت عملية نوعية، أسفرت عن السيطرة على مركز قيادة جماعة الحوثي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير عدد من المدرعات.

وخلال الأيام الماضية حققت قوات الجيش، تقدمات ميدانية في محافظة الجوف، وحررت منطقة شهلا وصحراء النضود شرقي مدينة الحزم، عقب مواجهات تكبدت فيها جماعة الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة.