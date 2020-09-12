شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : بالصوت والصورة شاهد اول اعترفات المجرمين قتلة المغدور به ’’الاغبري‘‘ (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الإعلام الأمني بصنعاء، التابع للحوثيون مشاهد لاعترافات قتلة عبدالله الاغبري، مساء اليوم الجمعة؟

وأقر الجناه، بتعذيب وقتل الأغبري بعد الاعتداء عليه ضرباً وتعذيباً باستخدام أسلاك الكهرباء حتى فارق الحياة، دون الإشاره إلى دوافع الجريمة وأسبابها.

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وتوفي الشاب عبدالله الأغبري (24) عاماً إثر نزيف داخلي، بعد تعرّضه للضرب المبرح والتعذيب من قبل خمسة أشخاص.

وتشير رواية أمنية نشرها موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، إلى أن الأغبري يعمل لدى هؤلاء الأشخاص في متجر لبيع الهواتف الخليوية وسط العاصمة اليمنية صنعاء.

وأشار الموقع إلى أن فريق الأدلة الجنائية لاحظ وجود آثار ضرب وتعذيب مُبرح في أنحاء جسم الضحية.

وبحسب كاميرا المراقبة، فقد وقعت الجريمة في السادس والعشرين من أغسطس/آب الماضي، وانتشرت مقاطع الفيديو، الأربعاء، كالنار في الهشيم وأثارت غضباً يمنياً واسعاً.

وهزّت جريمة قتل شاب الرأي العام في اليمن، بعد أن وثقت كاميرا مراقبة تفاصيل تعذيبه لساعات حتى الموت.