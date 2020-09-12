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عدن - ياسمين التهامي - أول سعودية تكشف ماحدث لها بعد تلقيها لقاح ضد كورونا ( فيديو )

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements طبيبة وجراحة أسنان الأطفال الدكتورة مها الجفري تفاصيل خضوعها للحقن بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد في جامعة أوكسفورد البريطانية. وقالت “مها” لبرنامج “سيدتي” على قناة روتانا خليجية، إن جامعة أوكسفورد قررت الاعتماد على المتطوعين من القطاع الطبي للخضوع لتجارب اللقاح؛ وذلك كونهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. وأشارت إلى أن الأبحاث التي أجرتها الجامعة بدأت بشكل فعلي بعد وصول بريطانيا إلى ذروة معدلات الإصابة اليومية بالفيروس وبدء نزول مستويات التفشي، وأنهم رأوا هذا الوقت هو الأنسب لبدء تجاربهم. وأضافت أنها كانت من بين الكوادر الطبية التي وافقت على التطوع ضمن الاختبارات الخاصة باللقاح، مؤكدة أن القائمين على الأبحاث حرصوا على تقسيم المتطوعين إلى مجموعتين، الأولى تحصل على لقاح كورونا والأخرى على لقاح بكتيري. واختتمت: “تعمدوا عدم إخبار المتطوع بنوعية اللقاح الذي حصل عليه أثناء عملية الاختبار؛ وذلك لضمان استمرار نسق حياته الطبيعي في تلك الفترة”.

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