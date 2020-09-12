شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حورية الأرض تظهر على قناة MBC ..فتاة عراقية شاركت في برنامج ذا فويس وأذهلت الجميع بجمالها الشديد فحدث على المسرح مالم يكن بالحسبان ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعادت قناة MBC نشر مقاطع فيديو ولقطات من المواسم السابقة لبرنامج #MBCTheVoice ، واظهرت مواهب ابرز المتسابقين الذين شاركو في البرنامج في مواسمه السابقة . وكان ابرز المتسابقين الذين اعادت قناة MBC نشر بعض الاغاني التي شارك فيها في حلقات البرنامج "الموسم الرابع" ، هي الفنانة العراقية "دموع" ، والتي اسرت لجنة التحكيم بصوتها الشجي وحصلت على اعلى نسبة تصويت وفازت بلقب الموسم . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • فضيحة صادمة لفتاة سعودية مع الفنان محمد رمضان .. عشقته في زيارته الاخيرة للسعودية واستخدمت حيلة ماكرة للوصول اليه وتحقيق حلمها بين احضانه ..شاهد • تسريب صور ساخنة ووضعيات جنسية فاضحة للفنانة هيفاء وهبي وهي عارية بين احضان هذا الفنان الشهير ..شاهد • نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة "كندة حنا" تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتنشر صورة فاضحة كشفت المستور من جسدها ..شاهد Advertisements • موظفة كويتية تتجاوز المحظور مع زميلتها السورية في مقر عملهم .. صور • السعودية : قرار جديد حول تفتيش الزوج لجوال زوجته • الفنان محمد رمضان يفاجئ الجميع من داخل طائرته الخاصة .. لن تصدقو الثراء والنعيم الذي يعيش فيه .. والمفاجأة من هي الفتاة الجميلة التي ظهرت بجوارة في الطائرة واين وضعت يدها لاثارته ..شاهدو الفيديو • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- وعرفت الفنانة دموع تحسين خلال البرنامج بخامة صوتها النادرة، حيث وصفتها الفنانة أحلام بعروستي العراقية وكذا بالحصان الرابح.

وشهد الموسم الرابع من البرنامج تغيير كلي في مقدميه ليتولى تقديمه كل من نادرين فرج مقدمة فقرة أرابز غوت تالنت إكسترا في الموسمين الثالث والرابع ، وإي تي تي بالعربي وبدر ال زيدان مقدم صباح الخير ياعرق حاليا وإي تي بالعربي سابقا .

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كانت هذه تفاصيل خبر حورية الأرض تظهر على قناة MBC ..فتاة عراقية شاركت في برنامج ذا فويس وأذهلت الجميع بجمالها الشديد فحدث على المسرح مالم يكن بالحسبان ..شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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