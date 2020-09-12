شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة "كندة حنا" تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتنشر صورة فاضحة كشفت المستور من جسدها ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ظهرت الفنانة السورية كندة حنا نجمة مسلسل باب الحارة الشهير من خلال صورة فاضحة كاشفة من خلالها فخذيها.

بعد قيام الفنانة “حنا” بنشر الصورة عبر متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة عن غضبهم الشديد منتقدين لها.

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فيما علق بعضهم من خلال خاصية ستوري على انستغرام “ظهرت كندة حنا من غير بنطلون كاشفة فخذيها بدون أن تضع أي مواد تجميلية على وجهها”.

كم ظهرت في المقطع المصور القصير مع زوجها المخرج السوري ناجي طعمة وهي تمسك بآلة رفع الرموش المستخدمة من قبل النشاء.

عبر المتابعين عن انتقادهم الشديد بحق الفنانة “حنا” مطالبينها بتجنب طريق العري والإغراء وخاصة وانها متزوجة ولديها أبناء.