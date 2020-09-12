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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..مصادر كشف عن السبب الحقيقي لاندلاع اشتباكات عنيفة بين قبيلة (السباعي) وقوات أمنية بالقرب من محل الأخير بصنعاء!

كشفت مصادر مطلعة عن سبب الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في شارع القيادة بشمال صنعاء ومجاميع مسلحة من قبيلة "آل السباعي" التي ينتمي اليها المتهم الأول بقتل الشاب " عبدالله الأغبري" بعد تعذيبه ومالك محلات "السباعي" لبيع الهواتف النقالة. وأكدت المصادر لـ"اليمني اليوم" أن سبب الاشتباكات يرجع لمنع مجاميع مسلحة من قبيلة "السباعي" قوات أمنية من دخول محل "السباعي" الكائن بشارع القيادة وذلك لسبب استدعته اجراءت التحقيقات مع المتهمين بقتل الشهيد "الاغبري" . ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: تناول هذا المشروب على الريق او حتى قبل النوم لأنه يحسن الذاكرة ويكافح الشيخوخة ويقضي على مرض يعاني منه الرجل والمرأة القبض على أفعى الكوبرا يعاشر 2 من الإناث في وقت واحد بسبب هذه الزيادة التي منحها الله له وليست موجودة في أي كائن على وجه الأرض..شاهد (فيديو) مذيع قناة الجزيرة الشهير "فيصل القاسم" يكشف معلومة جديدة عن ‘‘صدام حسين’’.. ويؤكد احتلال 4 دول عربية وسحق أقوى جيش في المنطقة الملك سلمان يصدر أمر ملكي عاجل بشأن أعضاء النيابة العامة عبد الباري عطوان يكشف هذا السر الذي اثار مخاوف المطبعين مع اسرائيل

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