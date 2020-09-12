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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. قبيله ”المغلس” الذي ينتمي لها أحد المشاركين في جريمة مقتل (الأغبري) تصدر بيانا هاما

دانت قبيله "المغلس" الجريمة المروعة التي تعرض لها "عبدالله الأغبري" وشارك في الجريمة أحد أبناء القبيلع. معتبرة أن هذا العمل الاجرامي الشنيع يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف واخلاقنا وأعرافنا القبليه والاجتماعيه. وأكدت في بيان لها، على ضرورة نيل المجرمين للجزاء العادل باسرع وقت ممكن، مؤكدة دعمها ووقوفها مع الجهات القضائيه والأمنيه في سبيل الوصول للحقيقه وتنفيذ الجزاء العادل على كل من شارك بهذه الجريمه. وكان أحد ابناء القبيله المدعو منيف قايد عبدالله علي المغلس -25 عاما- من محافظة تعز، قد شارك في جريمة مقتل عبدالله الأغبري بالإضافة إلى اربعة آخرين. نص البيان ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: تناول هذا المشروب على الريق او حتى قبل النوم لأنه يحسن الذاكرة ويكافح الشيخوخة ويقضي على مرض يعاني منه الرجل والمرأة القبض على أفعى الكوبرا يعاشر 2 من الإناث في وقت واحد بسبب هذه الزيادة التي منحها الله له وليست موجودة في أي كائن على وجه الأرض..شاهد (فيديو) مذيع قناة الجزيرة الشهير "فيصل القاسم" يكشف معلومة جديدة عن ‘‘صدام حسين’’.. ويؤكد احتلال 4 دول عربية وسحق أقوى جيش في المنطقة الملك سلمان يصدر أمر ملكي عاجل بشأن أعضاء النيابة العامة عبد الباري عطوان يكشف هذا السر الذي اثار مخاوف المطبعين مع اسرائيل

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