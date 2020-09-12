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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ورد قبل قليل : تفاصيل ماحدث في (جامعة الإيمان وشارع القيادة) ..!؟ جريمتي قتل جديدتين تهزان العاصمة صنعاء.. اسماء

أفادت أنباء محلية، اليوم الجمعة، عن جريمتي قتل جديدتين هزت العاصمة صنعاء، الاولى بالقرب من جامعة الايمان والثانية في شارع القيادة .

وذكرت الانباء بأن عصابة قتل وسرقة، أقدمت على قتل الشاب سعيد الاكحلي، نجل الدكتور عبدالولي سعيد الاكحلي وهو بداخل سيارته في حي جامعة الايمان.

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ونوهت الانباء بأن الشاب الاكحلي كان يعمل في تسويق وتوزيع الادوية والمستلزمات الطبية.

وكان أربعة مسلحين قاموا مساء أمس الخميس، بقتل مواطناً “طعنا” بشارع القيادة وسط العاصمة صنعاء ونهبوا سيارته، أمام أعين المواطنين، بالقرب من مكان مسرح جريمة الشاب عبدالله الاغبري، الذي قتلته عصابة أواخر اغسطس الماضي.

وتشهد العاصمة صنعاء انفلات أمني وأعمال قتل ونهب تتسع يوما بعد يوم مع استمرار الحرب الناتجة عن انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من ايران.