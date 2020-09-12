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شكرا لبحثكم عن خبر بالوثائق ...توجيهات عاجلة بخصوص قتلة الاغبري ...وناشطون يتحدثون عن مخاوف من تمييع القضية بعد ارسال ذاكرة صغيرة للنيابة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت وثائق ترحيل الأمن بصنعاء لقتلة عبدالله الأغبري إلى النيابة إستعداداً لمحاكمتهم.
وجاء في الوثائق أنه تم ترحيل القتلة الخمسة عبد الله حسين السباعي، دليل شوعي الجربه، محمد عبد الواحد الحميدي، وليد سعيد الزغير العامري، منيف قايد المغلس إلى النيابة العامة إستعدادا لمحاكمتهم .
وظهر في إحدى الوثائق التي حصل "المشهد اليمني" على نسخة منها أنه تم ارفاق ذاكرة بحجم 32 قيقا وفيها توثيق لجريمة قتل الشاب الاغبري.
واستغرب ناشطون ارسال ذاكرة صغيره وليس كامل الهارد ديسك الذي يحتوي على كافة التسجيلات لاكتشاف ماوصفه ناشطون جرائم ابتزاز واغتصاب لفتيات يمنيات .
ووصف الناشطون أن هناك تمييع جاري في القضية ووضع القضية فقط في إطار مقتل الشاب الاغبري دون الحديث عن تجارة الأعضاء والابتزاز والاغتصاب للفتيات اليمنيات التي قال الناشطون أنها كانت سببا لمقتل عبدالله الاغبري بعد كشفه للعصابة وافعالها الدنيئة .
وأثارت قضية الشاب الأغبري ضجة واسعة في اليمن بعد تداول الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم وسط مطالبات رواد مواقع التواصل للسطات الأمنية بصنعاء بإيقاع أشد العقوبات على الجناة.
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