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شكرا لبحثكم عن خبر جلسوا للعشاء تاركينه وحيداً في ركن غرفة التعذيب...صورة جديدة لجريمة تعذيب الشاب ”عبدالله الاغبري” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تتوالى تسريبات فيديو جريمة إعدام " عبدالله الأغبري " لتنتشر على نطاق واسع في كافة وسائل التواصل الاجتماعي .
وانتشرت صورة جديدة عدها ناشطون الأبشع منذ حدوث الجريمة ويظهر فيها العشاء الأخير الذي لم يتناوله " الأغبري " .
فقد نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها مرتكبي جريمة قتل " عبدالله الأغبري " وهم يقطعون تعذيبهم للمجني عليه من أجل أن يتناولون وجبة العشاء ، بينما يظهر " عبدالله الأغبري " في زاوية مسرح الجريمة وهو يجلس القرفصاء ومضرج وجهه بالدماء .
وظهر مرتكبي الجريمة وهم يتناولون عشائهم في الساعة الثامنة مساءا من يوم 26 أغسطس الشهر الماضي دون ان يرف لهم جفن ، ليستأنفوا بعد ذلك عملية التعذيب التي استمرة لمدة ست ساعات انتهت بوفاة " الأغبري " .
كانت هذه تفاصيل خبر جلسوا للعشاء تاركينه وحيداً في ركن غرفة التعذيب...صورة جديدة لجريمة تعذيب الشاب ”عبدالله الاغبري” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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