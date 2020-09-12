شكرا لبحثكم عن خبر جلسوا للعشاء تاركينه وحيداً في ركن غرفة التعذيب...صورة جديدة لجريمة تعذيب الشاب ”عبدالله الاغبري” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تتوالى تسريبات فيديو جريمة إعدام " عبدالله الأغبري " لتنتشر على نطاق واسع في كافة وسائل التواصل الاجتماعي .

وانتشرت صورة جديدة عدها ناشطون الأبشع منذ حدوث الجريمة ويظهر فيها العشاء الأخير الذي لم يتناوله " الأغبري " .

فقد نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها مرتكبي جريمة قتل " عبدالله الأغبري " وهم يقطعون تعذيبهم للمجني عليه من أجل أن يتناولون وجبة العشاء ، بينما يظهر " عبدالله الأغبري " في زاوية مسرح الجريمة وهو يجلس القرفصاء ومضرج وجهه بالدماء .

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وظهر مرتكبي الجريمة وهم يتناولون عشائهم في الساعة الثامنة مساءا من يوم 26 أغسطس الشهر الماضي دون ان يرف لهم جفن ، ليستأنفوا بعد ذلك عملية التعذيب التي استمرة لمدة ست ساعات انتهت بوفاة " الأغبري " .