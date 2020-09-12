شكرا لبحثكم عن خبر شقيق المغدور به”الأغبري”: النائب العام وعدني بإنهاء القضية خلال شهر واحد فقط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اوضح وهيب الأغبري، شقيق المجني عليه، عبدالله الاغبري إن القضية الآن في النيابة، حيث باشر عضو النيابة بأخذ أقواله، و انتقل لسماع الجناة، قبل الانتقال لمسرح الجريمة الوحشية، للتحفظ على المكان.

وأضاف الأغبري أن النائب العام تعهد بأن القضية ستنتهي خلال شهر فقط.

وأكد الاغبري إن مطالبهم بالقصاص من المتهمين الـ5 بقتل شقيقه.

لافتاً إلى أن أحد المشائخ توسط لتحكيم قبلي، قبل أن تدخل القضية النيابة، لكن طلبه قوبل بالرفض التام.

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وأحالت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين المتهمين الـ5 بتعذيب الأغبري حتى الموت، إلى القضاء، وهم: عبدالله حسين ناصر السباعي (25 عاماً)، من محافظة عمران، ومحمد عبدالواحد محمد الحميدي (24 عاماً)، من محافظة إب، ودليل شوعي محمد الجربة (21 عاماً)، من محافظة عمران، ووليد سعيد الصغير العامري (40 عاماً)، من محافظة تعز، ومنيف قايد عبدالله المغلس (25 عاماً)، من محافظة تعز.

وأظهرت التقارير الطبية والجنائية الأولية، أن الشاب عبدالله الأغبري، قُتل جراء تعرضه لضرب وتعذيب مبرح في أنحاء جسمه، ناتج عن استخدام الجناة للأيدي والأسلاك الكهربائية.

ووقعت الجريمة الوحشية في محل السباعي لبيع الهاتف النقال بحي القيادة وسط العاصمة، بينما نُقل الأغبري إلى مستشفى يوني ماكس الذي وصل إليه في 27 أغسطس الماضي، وهو جثة.

وقال المستشفى، في بيان صحفي قام بنشره يوم امس الخميس إن فرق الطوارئ باشرت بعملية الإنعاش السريع للحالة، ليُفاجؤوا بآثار تعذيب على جميع أنحاء جسده، وفارق الحياة مباشرة، بينما تم احتجاز الشخصين المسعفين.