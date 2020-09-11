شكرا لبحثكم عن خبر خبير خليجي: الشرعية ستسلم هذه المناطق للحوثي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكد خبير ومحلل عسكري خليجي إن الحكومة الشرعية سوف تسلم بقية المحافظات المُحررة لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران..مؤكداً أنها قد سلمت أغلب محافظة مأرب والجوف للحوثيين.

وقال الخبير والمحلل العسكري الإماراتي خلفان الكعبي أن الشرعية سلمت أغلب محافظة مأرب والجوف للحوثيين ولم يعد باستطاعتها السيطرة على شيء.

وأشار إلى أنها ستسلم شبوة ووادي حضرموت للحوثيين لتكمل المخطط المجوسي والعثماني ، والتحالف هو الخاسر إذا تم ذلك.

وأختتم الكعبي بالقول:" التحالف هو الخاسر الجنوب كما خسرنا الشمال ، الشرعية باسم وجود الأرض وانتصاراتها إعلامية فقط لندع الأوهام.

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