"زنابيل الحوثي" في قبضة الجيش الوطني في الجوف بعد تحرير النضود وشهلا (صور)

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يزيد بن سلمان - شبوة - حررت قوات الجيش الوطني الأربعاء منطقة النضود وشهلا بمحافظة الجوف بعد تنفيذ هجوم واسع على مواقع ميليشيا الحوثي. وقالت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش الوطني حررت موقع الشهلا بعد تحرير منطقة النضود مؤكدة محاصرة قوات الجيش الوطني لعناصر ميليشيا الحوثي في أخر مواقعها في المنطقة. وبحسب المصادر فإن تحرير النضود وشهلا من شأنه أن يأمن الطريق باتجاه بير المرازيق وثم مدينة الحزم. وأكدت المصادر وقوع عشرات القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي خلال المواجهات بالإضافة إلى وقوع أسرى في يد أبطال قوات الجيش الوطني. وأظهرت صورا مجموعة من أسرى الميلشيا الحوثية في يد أبطال قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف بعد أتركتهم ميليشيا الحوثي ولاذت بالفرار. وتمكنت قوات الجيش الوطني من اغتنام آليات عسكرية على متنها أسلحة ثقيلة وخفيفة وذخيرة بالإضافة إلى جرافة “شيول”.





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