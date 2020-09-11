بالفيديو والوثائق.. اعترافات العصابة الاجرامية في مقتل عبدالله الاغبري

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد أمن أمانة العاصمة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في قضية تعذيب ومقتل الشاب عبدالله قايد عبدالله محمد الأغبري، وتحويل المتهمين مع أدوات الجريمة وتقرير الأدلة الجنائية وملف التحقيقات إلى نيابة شرق العاصمة في تاريخ 5 سبتمبر الجاري.

وبحسب ما نشره الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أشار أمن العاصمة الى ان ضبط الجناة تم تاريخ 27 اغسطس بعد ساعات من ارتكابهم الجريمة.

وأوضح أمن العاصمة الى أن تعاطي الشرطة مع الواقعة تم وفق القوانين كأي جريمة جنائية واحيل المتهمون الى التحقيقات وتم مواجهتهم بالحقائق التي اكدت تعذيبهم المجني عليه بقسوة ووحشية حتى فارق الحياة ، ما يدل على الميول الإجرامي الخطير الذي لديهم.

ودعا أمن العاصمة النيابة والقضاء الى سرعة البت في القضية وانزال اقصى درجات العقوبة بالمتهمين.

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وطمأن امن العاصمة المواطنين ان رجال الأمن سيظلون كما عهدهم الشعب اليمني حراس للأمن ومتصدين للجريمة.

ونشر الإعلام الأمني صورة من مذكرة ترحيل الجناة الى النيابة وصورة من استلام النيابة لهم.