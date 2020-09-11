شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : آخر رساله من المغدور #الاغبري‘‘ بعد أن إكتشف جرائم المجرمين في ذاك المحل وعزمه على ترك العمل لديهم (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل موقع ’’سمابرس‘‘على آخر رساله من المغدور #الاغبري بعد أن إكتشف جرائم الأوغاد الخمسه في ذاك المحل وعزمه على ترك العمل لديهم.

وعبر الشهيد في هذه الرساله عن سموه نفس وعلو مكانته في الدنيا أبت نفسه الكريمة العفيفة البقاء في ذك الوكر مع أولئك الأوغاد.

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