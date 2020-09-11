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عدن - ياسمين التهامي - إيران تعلق على اتفاق البحرين وإسرائيل .. شاهد كيف كان التعليق المدوي !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، إن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين "خيانة كبرى" للقضية الإسلامية والفلسطينيين. وقال حسين أمير عبد اللهيان وهو نائب سابق لوزير الخارجية في تغريدة على تويتر: "لا ينبغي للزعماء الطائشين في الإمارات والبحرين أن يمهدوا الطريق للمخططات الإسرائيلية". وتابع المسؤول الإيراني: "ينبغي لهم تعلم الدروس من التاريخ، هل الغد ببعيد!. شريان الحياة الأمريكي قد بُلي على مدار سنوات". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين. كما نشر الرئيس الأمريكي بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام. وأكد البيان أن الملك حمد ورئيس الوزراء نتنياهو أعربا عن تقديرهما العميق للرئيس ترامب لتفانيه لأجل السلام في المنطقة، وتركيزه على التحديات المشتركة، حيث أنه اتخذ نهجا فريدا في الجمع بين الدول، بحسب ما ذكر البيان.

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